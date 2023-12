Imprese: "Kommersant", Adidas e Reebok torneranno in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due aziende specializzate nella produzione di calzature ed articoli sportivi, la società tedesca Adidas e la società statunitense Reebok, torneranno a operare nel mercato russo. E' quanto ha riferito il quotidiano russo "Kommersant". I prodotti di queste compagnie saranno venduti in nuovi negozi Asp sviluppati da un'azienda russa impegnata in vendita all'ingrosso Lestate. Il direttore del marketing di Lestate, Ilja Komissarov, ha detto a "Kommersant" che il primo negozio della catena Asp aprirà questa settimana a Mosca. Oltre a questi marchi, Lestate ha anche lanciato una rete di negozi Jns per vendere jeans dei marchi Levi's, Lee e Wrangler, che precedentemente avevano lasciato la Russia. (Rum)