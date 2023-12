Governo: Meloni, anno tosto, svolto lavoro con serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sì”, un anno tosto “è la parola più facile per raccontare un anno in cui è accaduto tutto quello che poteva accadere. Secondo me bisogna viverla giorno per giorno come direbbe Rambo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5. “Cerchiamo di affrontare ogni problema nel modo più drammatico negli interessi dei cittadini, a volte si riesce meglio altre meno. Nel disastro che ci siamo trovati a gestire i risultati raggiunti racconta di un lavoro svolto con serietà”, ha aggiunto. (Rin)