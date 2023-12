Roma: sedativi rubati all'Asl e usati per operazioni in studio dentistico, arrestato anestesista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Morfina e sedativi rubati in ospedale e usati abusivamente in uno studio dentistico. Un medico anestesista di Lariano, in provincia di Roma, è stato arrestato per truffa e danni al Sistema sanitario nazionale perchè operava in nero in uno studio dentistico, mentre contemporaneamente prestava servizio in una Asl. L'uomo, munito di zaino e attrezzi per le operazioni chirurgiche, si recava due volte alla settimana nello studio a supporto del medico dentista per lo svolgimento di interventi odontoiatrici, portandosi tutto l'occorrente per eseguire anestesie e sedazioni profonde. I medicinali rinvenuti in grande quantitativo, infatti, contenuti in una grossa borsa sono stati verosimilmente trafugati dall’ospedale di Velletri unitamente a delle fiale di Morfina, di Fentanyl e Mda. Per tali sostanze, per le quali non è stato giustificato il possesso e la destinazione, l’anestesista dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)