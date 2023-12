Roma: sedativi rubati all'Asl e usati per operazioni in studio dentistico, arrestato anestesista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello studio dentistico il medico anestesista eseguiva dalla semplice cura di una carie a interventi più complessi, al termine dei quali riceveva il compenso pattuito. I militari dell’Arma hanno sorpreso il medico mentre intascava i soldi delle prestazioni nonostante fosse legato da un rapporto di esclusività con l’Asl e fosse autorizzato dalla stessa azienda sanitaria a effettuare delle visite in regime di libera attività intramuraria per un numero limitato di ore. Al termine delle formalità e delle perquisizioni effettuate presso il domicilio e gli altri studi, il medico è stato posto agli arresti in carcere e tradotto presso l’istituto penitenziario di Velletri, provvedimenti confermati nell’udienza di convalida. (Rer)