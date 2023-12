Italia-Slovenia: siglato a Roma memorandum di cooperazione su ricerca e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Slovenia hanno siglato un memorandum di cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione. L'accordo, che potenzierà il collegamento già esistente tra i due Paesi, consentirà ai ricercatori italiani e sloveni progetti di ricerca congiunti. La firma è stata posta a Roma dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Bernini e dall'omologo sloveno Igor Papic. Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l'Istituto sloveno Jozef Stefan avevano già firmato un accordo di cooperazione un anno fa e ora con il nuovo patto hanno presentato cinque progetti congiunti nel campo dei materiali nanostrutturati e delle scienze quantistiche. Roma e Lubiana collaborano da anni nel campo della ricerca e "con la strategia di internazionalizzazione approfondiremo ulteriormente questa collaborazione, poiché l'Italia è uno dei nostri partner più importanti", ha affermato il ministro Papic in visita in Italia. A margine è stato organizzato anche un evento dove si sono incontrati ricercatori e imprenditori sloveni e italiani e in cui sono state presentati i risultati e piani delle aziende slovene nel campo delle tecnologie dell'idrogeno, dell'economia circolare, dello spazio e dell'introduzione dei processi dell'Industria 4.0. (Seb)