Regno Unito: "Times", secondo il governo nuovo trattato con Ruanda non violerà diritti umani

- I ministri del governo britannico hanno assicurato in privato ai parlamentari conservatori che la legge di emergenza per rilanciare il piano di deportazione degli immigrati in Ruanda non violerà gli obblighi internazionali del Regno Unito in materia di diritti umani. Il quotidiano "The Times" ritiene che il primo ministro Rishi Sunak abbia escluso un'opzione più intransigente – richiesta da dozzine di parlamentari della destra del partito, tra cui Suella Braverman, l'ex ministro degli Interni – che avrebbe significato rinunciare alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Fonti governative riferiscono al quotidiano che Sunak ha optato per una "via di mezzo" nella legislazione, con la speranza di ottenere il sostegno della "grande maggioranza" dei parlamentari conservatori. Il testo della normativa è ancora in fase di definizione ma Downing Street punta a pubblicarlo entro giovedì. (Rel)