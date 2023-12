Riforme: Meloni, con premierato non toccati poteri presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche al premierato dimostrano che non si sa cosa dire sulla riforma perché non si toccano i poteri della Repubblica. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5. “Volutamente abbiamo lasciato inalterato il ruolo del presidente della Repubblica, figura che per gli italiani è un punto di riferimento - ha aggiunto -. Con la riforma diciamo che chi guida il governo deve essere una scelta degli italiani”. (Rin)