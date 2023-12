Ucraina: autorità locali, attacchi notturni russi hanno danneggiato infrastrutture critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi notturni russi hanno causato danni in diverse regioni del Paese, colpendo due infrastrutture critiche. Lo hanno reso noto le autorità locali. In particolare, la più grande azienda energetica privata ucraina, Dtek, ha affermato che la Russia ha danneggiato una centrale termoelettrica in una delle regioni al confine con la Russia. "A causa di bombardamenti i residenti di uno degli insediamenti vicino alla centrale sono rimasti senza riscaldamento", ha affermato l'ufficio stampa di Dtek. Un'altra infrastruttura critica è stata danneggiata da un drone nella regione di Kharkiv, nel villaggio di Lyptsy. Come ha scritto su Telegram il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Synehubov, l'attacco ha anche distrutto un'abitazione privata. Il governatore regionale di Mykolaiv, Vitalij Kim, ha riferito anche che i bombardamenti notturni russi hanno provocato due incendi che sono stati già domati. "Anche una proprietà privata è stata danneggiata. Non ci sono vittime", ha osservato Kim. (Kiu)