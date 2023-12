Usa: Biden, se Trump non fosse tra i candidati forse non correrei per la rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essersi candidati alla rielezione perché “non possiamo permettere” al suo predecessore, Donald Trump, di vincere. Durante un raduno elettorale a Boston, in Massachusetts, il presidente Usa ha detto che Trump rappresenta un rischio per la democrazia statunitense. “Forse non avrei corso per la rielezione, se lui non si fosse candidato: ma non possiamo permettere che vinca”, ha detto. (Was)