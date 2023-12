Medio Oriente: fonti Usa, attuale operazione israeliana a Gaza durerà fino a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi si aspettano che l’attuale operazione militare israeliana nel Sud della Striscia di Gaza si protragga per diverse settimane, eventualmente anche fino a gennaio. Fonti dell’amministrazione Biden hanno riferito all’emittente “Cnn” che a quel punto Israele potrebbe passare ad una strategia “localizzata e a bassa intensità”, per colpire direttamente specifici leader e combattenti del movimento islamista palestinese di Hamas. Secondo le fonti, la Casa Bianca sarebbe “molto preoccupata” per le possibili conseguenze della nuova operazione israeliana, soprattutto per il rischio di numerose vittime tra la popolazione civile. (Was)