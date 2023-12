Regno Unito: nuove sanzioni contro chi fornisce prodotti militari alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito introduce oggi sanzioni contro coloro che forniscono prodotti militari alla Russia. Lo riferisce una nota. "I fornitori stranieri che esportano attrezzature e componenti in Russia sono da individuare tra dozzine di individui e gruppi da sanzionare", ha riferito il ministero degli Esteri in un comunicato sul sito web del governo britannico. In precedenza, il ministro degli Esteri britannico David Cameron aveva dichiarato che questa settimana si sarebbe recato a Washington, dove avrebbe discusso con della confisca dei beni russi congelati per il loro successivo utilizzo nella restaurazione dell'Ucraina. (Rel)