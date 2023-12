G7: vertice online in programma oggi pomeriggio, presente il presidente ucraino Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida ospiterà oggi pomeriggio un vertice online del G7 che segnerà la chiusura effettiva della presidenza giapponese del gruppo. All’incontro online parteciperà anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che si trova a Washington per sollecitare l’approvazione di nuovi aiuti militari al suo Paese. Il portavoce capo del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha dichiarato in una conferenza stampa che è previsto che i leader del G7 discutano della guerra della Russia contro l'Ucraina e del conflitto tra Israele e il gruppo militante palestinese di Hamas. Un quadro internazionale completo sull'intelligenza artificiale avanzata sarà probabilmente un altro punto prioritario all'ordine del giorno, secondo il portavoce del governo. Kishida ha già ospitato un vertice dei leader del G7 in presenza a Hiroshima lo scorso maggio, cui ha preso parte anche Zelensky. L'Italia reggerà la presidenza del G7 l'anno prossimo.(Git)