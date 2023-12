Ucraina: "Politico", alcuni Paesi Ue contrari a proposta Spagna di aiutare Kiev con fondi congelati russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi Paesi dell'Ue si sono espressi contro la proposta della Spagna di utilizzare i profitti dei beni congelati della Federazione Russa per aiutare l’Ucraina. Lo riferisce il portale web "Politico" citando sue fonti. La proposta della presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea è stata discussa durante una riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti dell'Ue. Secondo le stime di Madrid, i profitti delle riserve della Banca centrale russa potrebbero raggiungere i 15-17 miliardi di euro entro il 2027. "Diversi Paesi hanno riferito che la proposta della Spagna non soddisfa la priorità dell'Ue di sostenere l'Ucraina perché a Kiev ci vorranno mesi, forse anche anni, per ottenere questi fondi", hanno riferito le fonti di "Politico". I rappresentanti dei Paesi contrari alla proposta, peraltro, non sono riusciti a capire da dove il governo di Madrid abbia ottenuto tali dati, secondo quanto si legge su "Politico". Alcune fonti diplomatiche hanno affermato che il progetto proposto della Spagna non corrisponde al punto di vista delle autorità di altri Paesi, ed è stato redatto ignorando lo stato d'animo nell'Ue. Altre fonti diplomatiche ritengono che in questo modo le autorità di Madrid volessero ottenere il reindirizzo dei fondi destinati a Kiev verso altre aree. (Was)