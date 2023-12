Giappone: studenti guadagnano posizioni nelle classifiche Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti giapponesi si sono posizionati al terzo posto tra quelli dei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) per la loro capacità di utilizzare le capacità di comprensione dei testi per risolvere problemi reali. Lo riferisce la stampa giapponese, sottolineando che nel 2015 gli studenti giapponesi si erano classificati solo 15esimi. La classifica, che valuta studenti 15enni degli 81 Paesi Ocse sulla base di un test informatizzato, ha visto gli studenti giapponesi salire anche dal quinto al secondo posto per quanto riguarda le scienze, e dal sesto al quinto per la matematica. In tutte e tre le classifiche sono risultati primi gli studenti di Singapore. Tra i fattori che avrebbero contribuito ai migliori risultati degli studenti giapponesi figurerebbero i lockdown di breve durata nel contesto della pandemia di Covid-19 e l’apparente successo di nuovi metodi di studio esplorativi e interattivi. La classifica non include però la Cina, che non ha partecipato alla luce del significativo impatto della pandemia sul sistema dell’apprendimento in quel Paese.(Git)