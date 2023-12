Nepal: arrestate 10 persone, si facevano pagare per inviare giovani ad arruolarsi in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia nepalese ha arrestato dieci persone che avrebbero fatto pagare ad alcuni giovani disoccupati ingenti somme di denaro per ottenere dei visti di viaggio e inviarli in Russia per delle pratiche di reclutamento illegale. Lo ha dichiarato il capo della polizia del distretto di Kathmandu, Bhupendra Khatri, secondo cui le dieci persone sono sotto la custodia della polizia dopo essere state arrestate nei giorni scorsi in seguito ad alcune segnalazioni. Secondo il funzionario di polizia, i detenuti hanno fatto pagare illegalmente somme sino a 9 mila dollari a persona e le hanno inviate in Russia con "visti turistici", principalmente attraverso gli Emirati Arabi Uniti. Questi giovani disoccupati sono stati poi reclutati nelle Forze armate russe. "È un caso di tratta di esseri umani, di criminalità organizzata", ha aggiunto Khatri. (segue) (Inn)