Nepal: arrestate 10 persone, si facevano pagare per inviare giovani ad arruolarsi in Russia (2)

- Nei giorni scorsi le autorità del Nepal hanno chiesto di non reclutare loro connazionali nelle Forze armate russe e di restituire immediatamente tutti i corpi dei sei cittadini nepalesi uccisi nel conflitto in corso in Ucraina. I soldati nepalesi dell’unità speciale ex Gurkha, risalente all'impero coloniale britannico, hanno prestato servizio negli eserciti di Regno Unito e India dopo che Nuova Delhi ha ottenuto l'indipendenza nel 1947 in base a un accordo fra i tre Paesi. Il Paese himalayano, tuttavia, non ha un accordo di questo tipo con la Russia. Per questo motivo le autorità del Nepal, dopo aver comunicato la morte di sei suoi cittadini che prestavano servizio nell'Esercito russo, “hanno fatto appello al governo russo affinché restituisca immediatamente i loro corpi e paghi un risarcimento alle loro famiglie", si legge in una nota del ministero degli Esteri. Nel comunicato si riferisce, inoltre, che si stanno compiendo tutti gli sforzi diplomatici necessari per ottenere il rilascio di un cittadino nepalese di nome Bibek Khatri che ha prestato servizio nelle Forze armate russe ed è stato catturato in Ucraina. Il Nepal ha inoltre esortato i suoi cittadini a non arruolarsi nell'esercito di nessun Paese in guerra. (segue) (Inn)