Nepal: arrestate 10 persone, si facevano pagare per inviare giovani ad arruolarsi in Russia (3)

- Il governo del Nepal ha rivelato le identità dei sei morti: Sandip Thapaliya di Gorkha, Rupak Karki di Kapilvastu, Dewan Rai di Kaski, Pitam Karki di Syangja, Raj Kumar Rokka di Dolakha e Gangaraj Moktan di Ilam. Il primo ministro, Pushpa Kamal Dahal, in un incontro con i direttori di alcune testate tra cui il quotidiano “The Kathmandu Post”, ha aggiunto che ci sono altri nepalesi ancora in servizio nell’Esercito russo, benché sia vietato prestare servizio in eserciti stranieri diversi da quelli di India e Regno Unito. Il primo agosto il ministero degli Esteri ha emesso un avviso per ricordare che non è consentito arruolarsi negli eserciti stranieri, tranne quelli di alcuni Paesi amici con cui ci sono accordi, posizione che è stata ribadita, insieme all’esortazione a evitare viaggi non essenziali in Russia. Il premier ha inoltre dichiarato che ci sono anche alcuni cittadini nepalesi che prestano servizio nell'Esercito ucraino, ammettendo tuttavia di non disporre di dati né sugli uni né sugli altri. Secondo una stima dell’ambasciatore del Nepal a Mosca, Milan Raj Tuladhar, i mercenari nepalesi che hanno combattuto per la Russia potrebbero essere 150-200. (segue) (Inn)