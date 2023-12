Nepal: arrestate 10 persone, si facevano pagare per inviare giovani ad arruolarsi in Russia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata è venuta in contatto con alcuni di loro e li sta “rimandando a casa”. “Rimandiamo indietro almeno un cittadino nepalese al giorno” e “se l’individuo non possiede un passaporto nepalese, emettiamo un documento di viaggio”, ha precisato il diplomatico, spiegando che si tratta di nepalesi attirati con promesse di grandi somme di denaro e introdotti in Russia per lo più clandestinamente, con l'aiuto dei trafficanti di esseri umani, o entrando con visti per studenti e turisti. Secondo un funzionario del ministero degli Esteri, “i russi hanno seppellito i corpi di Karki e Thapaliya con gli onori di Stato”. I due sarebbero stati uccisi intorno alla metà di luglio. Gli altri quattro dovrebbero aver raggiunto la Russia ad agosto ed essere stati uccisi recentemente. I loro cadaveri si trovano in un obitorio e l’ambasciata ha chiesto alla parte russa di fornire delle fotografie per esaminare se siano in condizioni di essere rimpatriati. Anche alle famiglie dei due sepolti sarà chiesto se reclamano i corpi. Secondo l’ambasciata nepalese molti connazionali si sono arruolati dopo il decreto presidenziale russo di inizio maggio che ha dato via libera all’arruolamento di stranieri. (Inn)