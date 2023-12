Guyana: Territorio Esequibo, Paese ricorrerà all’Onu contro rivendicazioni del Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guyana farà appello al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in risposta alle rivendicazioni del Venezuela sulla Guayana Esequiba, dopo il referendum consultivo organizzato da Caracas per ribadire le rivendicazioni su quel territorio conteso. Georgetown considera le iniziative assunte dal Venezuela dopo il referendum per integrare la regione contesa come una minaccia alla sicurezza nazionale, e intende fare appello all'Onu, ha dichiarato il presidente della Guyana Irfaan Ali. "Le azioni disperate del presidente (del Venezuela, Nicolas) Maduro sfidano il diritto internazionale e rappresentano una grande minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Domani la Guyana porterà la questione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e chiederà un'azione appropriata da parte di quell'organismo. Successivamente, coinvolgeremo la Comunità caraibica, l'Organizzazione degli Stati americani, il Commonwealth e molti dei nostri partner bilaterali, tra cui gli Stati Uniti, il Brasile, il Regno Unito e la Francia", ha affermato Ali in una dichiarazione pubblicata sui social media. (segue) (Vec)