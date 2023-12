Medio Oriente: Lollobrigida, Israele ha diritto di esistere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Israele è uno Stato che ha diritto di esistere, un luogo nel quale la democrazia è compiuta, c'è la possibilità di esprimere i diritti. Crediamo che, in linea con quelle che sono le indicazioni anche di carattere internazionale di 'due popoli, due Stati', una certezza ci deve essere: la sopravvivenza d'Israele". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della manifestazione "No antisemitismo, no terrorismo" in corso questa sera a piazza del Popolo a Roma. Sugli episodi di antisemitismo, "il problema è più ampio e non è riferibile soltanto all'Italia. Certamente, spesso, gli atteggiamenti contro Israele, denotano un pregiudizio nei confronti delle comunità ebraiche, alle quali esprimiamo la nostra più totale e sincera solidarietà", ha concluso il ministro. (Rin)