Governo: Schlein, esecutivo Meloni fa scelte contro le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è "differenza tra una leadership femminile e una leadership femminista, non basta una leader donna per infrangere il tetto di cristallo". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a "E' sempre Cartabianca" su Rete4. Le scelte del governo Meloni "sono contro le donne: stanno tagliando le pensioni e stanno restringendo i requisiti di Opzione donna e dell'Ape sociale", oltre ad aver adottato misure contro gli "asili nido", ha spiegato. Una proposta del Pd in manovra "con cui aiutare subito le donne è il congedo paritario di almeno cinque mesi pagato al 100 per cento", ha concluso. (Rin)