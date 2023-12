© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle Europee "non mi pongo asticelle anche perché di solito porta sfiga". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a "E' sempre Cartabianca" su Rete4. "Stiamo lavorando non per fregarci lo zero virgola nei sondaggi", in realtà "l'unica asticella che mi interessa è quanta gente viene a votare", ha concluso.(Rin)