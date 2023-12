Brasile: ministro Economia su crescita "debole" pil, Banca centrale deve fare "il suo lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre, l'economia del Brasile ha avuto una crescita "positiva ma debole", e per migliorare la Banca centrale dovrà fare "il suo lavoro" abbassando in fretta i tassi di interesse. Lo ha detto il ministro dell'Economia del Brasile, Fernando Haddad, commentando il 2 per cento di crescita annua, reso noto oggi dall'istituto nazionale di statistica (Ibge). "Abbiamo avuto un pil positivo ma debole, e con i tagli ai tassi speriamo di chiudere il 2023 con il pil a più di 3 per cento. E speriamo una crescita di circa 2,5 per cento l'anno prossimo, ma la Banca centrale deve fare il suo lavoro", ha detto Haddad da Berlino, dove si trova al seguito del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva. (Brb)