Medio Oriente: Israele revoca il visto a coordinatrice Onu per territori palestinesi

- Le autorità israeliane hanno revocato il visto di Lynn Hastings, vice coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Eli Cohen, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. “Non rimarremo più in silenzio di fronte al pregiudizio mostrato dalle Nazioni Unite”, ha scritto, accusando la funzionaria Onu, anche coordinatrice umanitaria per i territori palestinesi, di non avere condannato l’attacco sferrato da Hamas contro Israele il 7 ottobre scorso. “Una persona che non ha condannato il brutale massacro di 1.200 persone, il rapimento di bambini e gli orribili atti di abuso e stupro, utilizzando gli abitanti di Gaza come scudi umani, non può rappresentare le Nazioni Unite e non può entrare in Israele”, ha scritto Cohen. (Was)