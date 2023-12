Difesa: Germania, Hensoldt acquisisce Hsg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di elettronica per la difesa tedesco Hensoldt acquisisce Esg, fornitore di servizi militari con sede a Monaco di Baviera. È quanto riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui Hensoldt ha presentato la relativa proposta di acquisto, che richiede un aumento di capitale di circa 250 milioni di euro a cui il governo tedesco contribuisce “per circa il 25 per cento”. L'esecutivo federale detiene una partecipazione del 25,1 per cento in Hensoldt, così come Leonardo che, in base a quanto comunicato da Hensoldt, ha sostenuto l'acquisizione di Esg il cui prezzo non è stato reso noto. L'operazione dovrebbe essere completata “nella prima metà del 2024”, mentre il valore della società è stimato in 675 milioni di euro. L'amministratore delegato di Hensoldt, Thomas Mueller, ha dichiarato che l'acquisto di Esg “si inserisce perfettamente” nella “strategia globale” del gruppo, di cui “accelera” lo sviluppo come fornitore di soluzioni per la difesa e la sicurezza. Dal 2015, Esg è di proprietà del fondo per gli investimenti Armira Partners, che ha sede a Monaco di Baviera. (Geb)