Haiti: assassinio dell’ex presidente Moise, ex informatore della Dea si dichiara colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex informatore della Drug Enforcement Administration (Dea), l’agenzia federale antidroga statunitense, si è dichiarato colpevole di cospirazione nel quadro dell’assassinio dell’ex presidente di Haiti, Jovenel Moise, ucciso nel 2021 nella sua casa di Port-au-Prince. Joseph Vincent è il quarto degli undici co-imputati al processo in corso a Miami a dichiararsi colpevole. L’uomo, accusato di cospirazione per rapire e uccidere una persona fuori dal territorio federale, rischia l’ergastolo. In base all’accordo raggiunto con le autorità giudiziarie, Vincent ha confermato di aver partecipato all’organizzazione del rapimento e dell’assassinio di Moise, fornendo sostegno materiale e servizi ai responsabili. In aggiunta, l’uomo ha consigliato gli altri co-imputati in merito allo scenario politico haitiano, partecipando a diversi incontri a Miami con funzionari pubblici del Paese. (Was)