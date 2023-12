Argentina: Milei risponde a Musk che lo cita si Friedman, "dobbiamo parlare, Elon"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario statunitense Elon Musk ha riprodotto in un messaggio su X (la piattaforma di cui è proprietario) un frammento di un'intervista con il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, -fatta anni fa-, in cui assicurava che "non c'è niente di più ingiusto della giustizia sociale". "C'è una frase di Milton Friedman che mi sembra sublime", assicura Milei nel video. "Quando metti l'uguaglianza al di sopra della libertà non finisci per ottenere nessuna delle due, (ma) quando metti la libertà al di sopra dell'uguaglianza, ottieni molte di entrambe". "Lo stesso John Stuart Mill ha sottolineato che una società che pone così tanta enfasi sull'uguaglianza alla fine diventa una società di saccheggiatori e crolla", ha affermato. Secondo Milei, è quello quanto è accaduto in Argentina. Per questo, ha detto Milei, "la giustizia sociale è ingiusta" e "non c'è niente di più ingiusto" di essa. Secondo il presidente eletto, il risultato del liberalismo, invece, è "aver raggiunto l'uguaglianza davanti alla legge". Dopo aver visto il tweet, Javier Milei ha risposto a Elon Musk attraverso la piattaforma: "Dobbiamo parlare, Elon".(Abu)