Usa: Biden, 425 cariche militari già confermate dopo stallo politico di Tuberville

- Il senatore repubblicano Tommy Tuberville ha “finalmente” posto fine ad uno stallo che ha bloccato la conferma di numerose nomine ai vertici delle Forze armate statunitensi, dopo che “per dieci mesi ha messo a rischio la prontezza delle nostre truppe, minandone anche il morale”. Lo ha detto in una nota il presidente Usa, Joe Biden, dopo che Tuberville ha annunciato che non bloccherà più la nomina della maggior parte degli ufficiali in attesa di conferma. Il senatore dell’Alabama ha avviato lo stallo per protestare contro le politiche per la tutela del diritto all’aborto adottate dal Pentagono. “Questo stallo politicamente motivato è finalmente giunto al termine: 425 cariche sono state già confermate dal Senato”, ha detto. Tuberville e i repubblicani, ha aggiunto, hanno “messo a rischio la sicurezza nazionale: spero che nessuno se lo dimentichi”. (Was)