Usa: Camera, repubblicani indagano su contatti tra contea di Fulton e commissione 6 gennaio

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti intende avviare una indagine sui rapporti tra la commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, ormai soppressa, e la procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, le cui indagini hanno portato al processo contro Donald Trump per le interferenze elettorali avvenute dopo le elezioni del 2020. Lo ha annunciato in una nota il presidente della commissione, il repubblicano Jim Jordan, affermando che le indagini riguarderanno qualsiasi forma di “collaborazione” tra le due entità. In particolare, i parlamentari vogliono esaminare le comunicazioni tra i due uffici, affermando che la procuratrice avrebbe contattato il deputato democratico Bennie Thompson, all’epoca presidente della commissione, chiedendo accesso alle registrazioni e alle trascrizioni delle testimonianze sulle rivolte, nel dicembre del 2021. Jordan, insieme al deputato repubblicano Barry Loudermilk, ha pubblicato una lettera inviata alla Willis, affermando che le sue indagini nei confronti dell’ex presidente sono “politicamente motivate”. I parlamentari hanno chiesto accesso a tutti i dati sulle comunicazioni tra i due uffici, oltre ai documenti ottenuti dalla commissione. I due hanno anche scritto a Thompson, chiedendo informazioni analoghe. (Was)