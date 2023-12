Ucraina: ministro Difesa tedesco, soltanto Kiev e Mosca possono decidere se negoziare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto l'Ucraina e la Russia possono decidere “se negoziare o no” per porre fine alla guerra che le oppone. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente del governo federale ha evidenziato come “la nostra responsabilità sia portare a una situazione sul campo di battaglia” tale da far sì che il presidente russo, Vladimir Putin, capisca di “non poter vincere” la guerra in Ucraina e “pertanto debba sedersi al tavolo delle trattative”. Pistorius ha infine avvertito che, se il titolare del Cremlino uscisse vittorioso dal conflitto, “la Georgia, la Moldova, il Baltico sarebbero in pericolo”.e la Nato potrebbe essere attaccata dalla Russia. (Geb)