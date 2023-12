Venezuela: Territorio Esequibo, Maduro nomina un maggiore generale come "Autorità unica" della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha nominato il maggiore generale Alexis Rodríguez Cabello come "autorità unica", in via provvisoria, della Guayana Esequiba, la regione ricca di risorse naturali oggetto di un contenzioso internazionale con la Guyana. La regione, si legge in una nota della presidenza, avrà come sede politico-amministrativa la città di Tumeremo. L'annuncio segue la celebrazione del referendum consultivo con cui, domenica, i venezuelani hanno confermato la rivendicazione di sovranità di Caracas sul Territorio Esequibo. Una iniziativa che ha sollevato obiezioni della Guyana, che chiede di risolvere il contenzioso presso gli organi di giustizia internazionali, ma anche degli Stati Uniti. (Vec)