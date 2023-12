Difesa: Usa e Svezia annunciano accordo di cooperazione nella sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Svezia hanno firmato un accordo di cooperazione nel campo della difesa. Lo ha annunciato in una nota il dipartimento di Stato Usa. Il testo è stato firmato dal segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, e dall’omologo di Stoccolma, Pal Jonson. L’accordo rafforzerà la collaborazione tra i due Paesi nel campo della sicurezza, nel quadro delle operazioni multilaterali e sul piano transatlantico. “La Svezia è un partner forte e importante che condivide i principi alla base dello statuto della Nato, e rafforzerà l’alleanza in maniera significativa una volta che sarà completato il processo di adesione”, si legge nella nota. (Was)