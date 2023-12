Ucraina: ministro Difesa tedesco, si deve temere che Putin vinca la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si deve “temere” che il presidente russo, Vladimir Putin, vinca la guerra mossa dal suo Paese contro l'Ucraina. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, l'esponente del governo federale ha respinto come “completamente infondate le accuse” di quanti ritengono che la Germania e altri Paesi non stiano fornendo all'Ucraina gli armamenti necessari nel timore della sua vittoria. (Geb)