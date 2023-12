Brasile: fonti militari a "Nova", 16 i carri inviati nella regione al confine col Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 16 i carri armati che l'esercito del Brasile ha inviato a Roraima, la regione settentrionale del Paese, al confine tra Venezuela e Guyana. Lo confermano ad "Agenzia Nova" fonti dell'esercito del Brasile. La missione si produce nel pieno delle tensioni nate sulle sorti del territorio Esequibo, la regione ricca di risorse naturali che il Venezuela intende rendere definitivamente parte del proprio territorio, ma la cui sovranità è rivendicata dalla Guyana. Tensioni che hanno spinto il Brasile a disporre un rafforzamento della zona. In giornata, i media avevano parlato dell'invio di almeno 20 carri armati. Intervistato da "Cnn Brasil", il ministro della Difesa, José Mucio ha detto che l'invio dei blindati era previsto da tempo per combattere l'estrazione illegale di minerali e che i veicoli serviranno ad aiutare anche la questione della sicurezza nella regione. Il ministro ha affermato che i blindati rimarranno nella capitale della regione, Boa Vista, ma disponibili per un'eventuale attuazione a Paracaima, città al confine con il Venezuela. (Brb)