Ucraina: capo ufficio Zelensky a Washington, senza fondi Usa perderemo la guerra

- Il capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak, si trova oggi a Washington, dove il presidente Volodymyr Zelensky avrebbe dovuto partecipare ad una riunione virtuale con i senatori statunitensi in vista del voto sul pacchetto presentato dalla Casa Bianca per chiedere nuovi finanziamenti per gli aiuti all’Ucraina. L’incontro è stato cancellato improvvisamente, come annunciato dal leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, il quale ha affermato che Zelensky avrebbe avuto un imprevisto “all’ultimo momento”. Durante un intervento all’Istituto statunitense per la pace, nella capitale Usa, Yermak ha detto che senza l’approvazione di nuovi fondi da parte del Congresso l’Ucraina rischia di perdere la guerra con la Russia. “Si tratta di una possibilità concreta”, ha detto. (Was)