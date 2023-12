© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho vinto legittimamente le primarie con il voto delle elettrici e degli elettori", ha rammentato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a "E' sempre Cartabianca" su Rete4. "E' questa una differenza importante: non avere solo partiti personali", ha aggiunto per poi rimarcare che non bisogna "cadere nel tranello che i partiti che funzionano meglio sono quelli in cui non vola una mosca". (Rin)