Pd: Schlein, primarie? Strumento importante ma dipende da contesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le primarie possono essere uno strumento importante, ma non sono l'unico a disposizione. In Abruzzo tutte le forze alternative stanno insieme, pur senza primarie, e hanno scelto una candidatura credibile". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a "E' sempre Cartabianca" su Rete4. "Dipende dal contesto, dal territorio", ha chiarito per poi assicurare: "Non ci sarà mai un'imposizione dall'alto". (Rin)