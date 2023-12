© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pausa umanitaria nella Striscia di Gaza si è conclusa per colpa di Hamas, che si rifiuta di liberare le giovani donne che sono ancora tra gli ostaggi. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un raduno elettorale a Boston, in Massachusetts. “Ogni singolo ostaggio deve tornare dalla propria famiglia: non ci fermeremo”, ha aggiunto. (Was)