Usa: Camera approva risoluzione per condannare antisemitismo

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per condannare gli episodi di antisemitismo nel Paese e sul piano internazionale. Il testo passato con 311 voti favorevoli e 14 contrari ha portato comunque i democratici ad esprimere preoccupazione in merito al frasario utilizzato dai repubblicani che hanno preparato la proposta, definendolo “molto generico”. Il rischio sarebbe quello di caratterizzare come antisemitismo “qualsiasi critica” nei confronti del governo israeliano e delle sue politiche. (Was)