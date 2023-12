Difesa: si chiude domani a Washington tre giorni di dialogo militare Algeria-Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude domani la tre giorni di dialogo militare congiunto Stati Uniti-Algeria organizzata a Washington. Le delegazioni - guidate dal generale algerino Mounir Zahi e dalla vice segretaria aggiunta dei Dipartimento di Stato alla DIfesa, Jennifer Zakisky - centrano i lavori sulla redazione di un progetto di memorandum sulla cooperazione militare, da firmare ad inizio 2024. Nelle delegazioni di alto livello ci sono anche l'ambasciatrice statunitense in Algeria, Elizabeth Moore Aubin, il vicecapo missione dell'ambasciata algerina a Washington, Abdelhamid Izeghlouch, oltre a funzionari dei ministeri dei due Paesi. La tre giorni è servita inoltre per discutere di sicurezza marittima, di strategia di contrasto agli attacchi informatici, nonché della preparazione alle catastrofi, degli sforzi antiterrorismo e dello scambio di informazioni. Washington, fa sapere l’Ambasciata degli Stati Uniti, apprezza la continua relazione con la Repubblica algerina su questioni di difesa di interesse comune per garantire la sicurezza di entrambi i paesi. Algeria e Stati Uniti hanno ospitato reciproche visite navali come gesto di buona volontà, nonché visite ad alto livello, tra cui quella del comandante generale dell'Africom Michael Langley in Algeria nel febbraio 2023, impegnato in discussioni tematiche con il presidente Tebboune e il capo di stato maggiore dell'esercito, Generale Chengriha.. (Ala)