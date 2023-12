Medio Oriente: Tajani, Hamas responsabile dell’interruzione della tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas è responsabile di quello che sta accadendo e dell'interruzione della tregua. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della manifestazione "No antisemitismo, no terrorismo" organizzata dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e dalla Comunità ebraica della Capitale in piazza del Popolo, a Roma. “Solidarietà alle famiglie di tutti gli ostaggi – ha spiegato il ministro -, un messaggio in difesa del diritto di essere ebreo in Europa e nel mondo senza essere perseguitato. L’antisemitismo, purtroppo, è un seme maligno che ogni tanto tira fuori dei germogli che inquinano la vita civile. Io credo che noi qua dobbiamo anche dare un messaggio forte contro il terrorismo, che deve essere debellato, ci devono essere azioni di prevenzione e messaggi chiari. Hamas è responsabile di quello che sta accadendo e dell'interruzione della tregua. Adesso bisogna lavorare per la pace e far capire bene che possono vivere in pace israeliani e palestinesi, senza terroristi, senza violenti e senza persone che attaccano la popolazione civile e li vanno a cercare casa per casa come ha fatto Hamas. Ora bisogna disinnescare una situazione negativa, lavorare per la pace in Europa e garantire a ogni cittadino di religione ebraica di vivere in pace in Europa e in Italia”, ha concluso Tajani. (Rer)