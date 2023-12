Medio Oriente: Tajani, Hamas ha fatto scudo con il proprio popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco in Medio Oriente “servirebbe se Hamas se ne andasse. Servono delle interruzioni e che la popolazione vada in zone libere dal conflitto. La popolazione civile non c’entra nulla, lo sappiamo bene, ma purtroppo Hamas ha fatto scudo col proprio popolo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della manifestazione "No antisemitismo, no terrorismo" organizzata dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e dalla Comunità ebraica della Capitale in piazza del Popolo, a Roma.(Rer)