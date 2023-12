Medio Oriente: La Russa, senza diritto di Israele a esistere non ci può essere pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea di due Paesi e due popoli "è giustissima, ma finché c’è qualcuno che dice che Israele non ha diritto all’esistenza la pace non sarà possibile”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della manifestazione "No antisemitismo, no terrorismo" organizzata dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e dalla Comunità ebraica della Capitale in piazza del Popolo, a Roma. “Credo che sia doveroso essere qui – ha spiegato - noi auspichiamo che ci sia giustizia in quell’area del mondo. E finora la giustizia è stata contrastata da chi continua a non volere affermare in maniera chiara che Israele ha diritto alla sua esistenza. La vicenda dei sequestrati, dei rapiti e degli ostaggi non ancora restituiti è quella che mi angoscia più di ogni altra cosa. La speranza della pace comunque non viene meno, ma deve essere una pace giusta, che riconosca il diritto di esistenza di Israele. L’idea di due paesi e due popoli è giustissima, ma finché c’è qualcuno che dice che Israele non ha diritto all’esistenza la pace non sarà possibile”, ha concluso La Russa.(Rer)