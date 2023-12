Cuneo: Ronzulli (FI) su gioielliere condannato, va tenuto conto di legittima difesa putativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio addentrarmi nel merito della sentenza di condanna nei confronti di Mario Roggero perché non conosco le carte e le motivazioni, ma bisogna tener conto della legittima difesa putativa, ossia di come si può sentire una persona in un determinato momento, sapendo che anche la moglie è in pericolo. E ci interroghiamo sulla differenza tra la richiesta del pm e quello che è stato il verdetto". Lo ha detto a "Porta a Porta" su Rai1 la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. (Rin)