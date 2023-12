Roma: Gualtieri, contrastare ogni forma di antisemitismo e terrorismo - foto 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della manifestazione "No antisemitismo, no terrorismo" organizzata dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e dalla Comunità ebraica della Capitale in piazza del Popolo, a Roma. (Rer)