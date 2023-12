Ricerca: Fondazione Aaon, entusiasmo per annuncio premio XPrize Healthspan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Aaon accoglie con entusiasmo l'annuncio della XPrize Foundation riguardo al premio di 101 milioni di dollari per i ricercatori che riusciranno a ristabilire le funzioni muscolari, cognitive e immunitarie delle persone anziane, riducendo quindi l’età biologica. Il premio XPrize Healthspan è - spiega una nota - un nuovo concorso per la ricerca sulla longevità, che mira a sviluppare nuove terapie e strategie di vita che possano estendere il periodo di vita vissuto in salute (healthspan) delle persone anziane, quindi il periodo di vita libero da malattie o disabilità ed al pieno delle capacità psicofisiche. "Questa iniziativa rappresenta una svolta significativa nel campo della longevità", ha commentato il dottor Nicola Marino, direttore della Fondazione Aeoan. "Tale impegno di ricerca non solo migliorerà la qualità della vita delle persone anziane, ma offrirà anche soluzioni concrete per prevenire malattie croniche strettamente legate all'invecchiamento. Siamo davanti a una potenziale rivoluzione nel settore sanitario". L'approccio multidisciplinare e globale del premio XPrize Healthspan è particolarmente promettente. Investire in ricerche che coinvolgono ricercatori di diverse discipline, da medicoscientifiche ad informatiche, afferenti da tutto il mondo non solo accelera l'innovazione, ma garantisce che i benefici delle scoperte scientifiche siano accessibili a tutti. "La Aeon Foundation è impegnata a sostenere queste iniziative e a collaborare con la comunità scientifica globale per realizzare questi obiettivi ambiziosi", ha aggiunto il dottor Marino. La competizione inizierà con la presentazione di ricerche esistenti e si evolverà fino a studi clinici nel 2026. Si concentra sul ripristino delle funzioni muscolari, delle capacità cognitive e immunitarie nelle persone tra i 65 e gli 80 anni. Con un premio massimo di 81 milioni di dollari per miglioramenti fino a 20 anni dell’età biologica, la competizione mira a ottenere risultati significativi in un breve lasso di tempo. "La Fondazione Aeon è entusiasta di vedere come questa competizione stimolerà ulteriori progressi nel campo della longevità", ha concluso Marino. (Com)