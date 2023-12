Germania: ministro Difesa Pistorius, forniamo all'Ucraina gli aiuti che possiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Germania fornisce all'Ucraina gli aiuti militari che può, così “quasi tutti gli altri alleati e partner” del Paese aggredito dalla Russia. “Abbiamo un problema che è noto: in determinati settori, la produzione del settore della difesa non è tanto veloce quanto le necessità”. A ogni modo, la Germania è il secondo fornitore al mondo di armamenti per l'ex repubblica sovietica. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente del governo federale ha poi evidenziato che, dati gli sviluppi della guerra in Ucraina, è “importante e necessario” continuare a consegnare armi al Paese aggredito dalla Russia. Intanto, l'industria della difesa tedesca sta aumentando la produzione “ovunque può, ma è una questione di velocità, su cui non si può influire in maniera illimitata”.(Geb)