Perù: Corte costituzionale ordina la "immediata" scarcerazione di Alberto Fujimori

- La Corte costituzionale del Perù ha ordinato la "scarcerazione immediata" di Alberto Fujimori, presidente dal 1990 al 2000, condannato nel 2009 a 25 anni di prigione per crimini contro l'umanità. L'Alta corte ha infatti ritenuto fondato il ricorso presentato dalla difesa per concedere all'ex presidente, 85 anni, gli arresti domiciliari per motivi di salute.. Nel 2017, Fujimori aveva ricevuto dall'allora presidente Pedro Pablo Kuzcynski un indulto umanitario, revocato dalla giustizia pochi mesi dopo. Nel marzo del 2022 la Corte aveva riconosciuto come fondata la richiesta di habeas corpus, certificando il peggioramento delle condizioni sanitarie dell'ex presidente e la settimana scorsa aveva sollecitato al giudice competente, Vicente Fernandez Tapia, l'esecuzione della sentenza. Il magistrato aveva però rimesso le carte dichiarando la non applicabilità della decisione della Corte. Per questo, oltre a chiedere che Fujimori abbandoni "oggi stesso" il carcere, la Corte ha anche lanciato un monito al magistrato Fernandez Tapia. (segue) (Brb)