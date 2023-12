Perù: Corte costituzionale ordina la "immediata" scarcerazione di Alberto Fujimori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Fujimori, presidente del Perù dal luglio del 1990 al novembre del 2000, è stato condannato a 25 anni di carcere per reati contro l’umanità. In particolare gli si addebita la responsabilità delle efferate azioni sferrate dai gruppi paramilitari nei confronti di presunti terroristi di “Sendero lumionso”, il più importante dei quali – il cosiddetto “Grupo Colina” – è autore dei pesanti massacri di Barrios Altos (1991) e La Cantuta (1992). Nel 2000, incalzato dal montare delle accuse in patria, Fujimori aveva approfittato di una trasferta istituzionale in Brunei per recarsi in Giappone, paese di cui ha il passaporto, e da lì, consegnare le dimissioni via fax. Lima aveva a lungo chiesto a Tokyo, senza successo, di estradare l’ex presidente. Fujimori è stato però arrestato nel corso di un viaggio fatto a bordo di un aereo privato in Cile. Qualche mese dopo sarebbe tornato in patria per iniziare ad affrontare i processi. (Brb)