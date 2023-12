Caso Cecchettin: Schlein, da padre Giulia messaggio politico, subito legge per costruire relazioni sane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal padre di Giulia Cecchettin "abbiamo ascoltato parole importanti, un messaggio anche politico per dire che da questa tragedia si spera in un punto di svolta del Paese contro la violenza di genere". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a "E' sempre Cartabianca" su Rete4. Messaggi che "ci chiamano ad un lavoro immediato in Parlamento" per "approvare immediatamente una legge che renda obbligatori il rispetto e l'affettività in tutti i cicli scolastici per costruire relazioni sane", ha aggiunto.(Rin)